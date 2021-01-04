В ДТП под Ярославлем пострадал водитель иномарки и насмерть сбит лось

Сегодня, 4 января в Некрасовском районе Ярославской области произошло ДТП с участием лося, сообщили в региональном УМВД России. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано около 8 часов утра на дороге в районе деревни Анисимово.

По предварительным данным УМВД, автомобиль KIA Optima, под управлением мужчины 1989 года рождения, совершил наезд на лося. В результате столкновения, мужчина с полученными травмами госпитализирован.

По неофициальным данным, дикое животное не выжило после полученного в результате ДТП удара.

Дарья Сабаева