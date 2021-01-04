Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом

Народный артист СССР, актер Олег Басилашвили госпитализирован в больницу города Сестрорецка с коронавирусом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора Большого драматического театра Татьяну Архипову, актер был госпитализирован 2 января. 3 января в стационар на лечение поступила и его жена. Олег Басилашвили с супругой находятся в обычной палате, не в реанимации.

Как пояснила дочь Олега Басилашвили Ксения, актер чувствовал себя хорошо, но из-за подтвердившегося заражения и почтенного возраста врачи предложили ему госпитализацию, пишет ИА Regnum.