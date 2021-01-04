В Татарстане за сутки выявили 87 человек с COVID-19

Зв последние сутки к 4 января в Татарстане зарегистрировали 87 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Как сообщил региональный минздрав, 46 человек госпитализированы, 41 получают лечение на дому.

Среди новых заболевших в основном лица в возрасте от 60 лет – 50 человек. В том числе один – старше 90 лет.

В Казани выявили 49 случаев инфицирования, в Зеленодольском районе – 17, в Набережных Челнах – 5, в Буинском районе – 3, еще в девяти районах – по 1-2 случая.

Всего за весь период пандемии на 4 января в Татарстане зарегистрировано 13 633 случая COVID-19. Выздоровели 10 798, в том числе 21 — за минувшие сутки. Умерли 194 человека.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"