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Скончалась экс-замминистра финансов Свердловской области

Бывший заместитель министра финансов Свердловской области Наталья Лобанова скончалась на 65 году жизни, сообщили в facebook-аккаунте министерства.

«Наталья Николаевна инициировала ряд мероприятий, направленных на легализацию выплат зарплаты работникам, снижению недоимки в областной бюджет, участвовала в разработке мер экономического стимулирования муниципалитетов по повышению доходного потенциала. Способствовала привлечению в регион новых налогоплательщиков, внесла вклад в решение вопросов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, ограничению роста коммунальных платежей для жителей региона, открытию сети многофункциональных центров Свердловской области», — отметили в Минфине.

Наталья Лобанова работала в министерстве финансов Свердловской области с 1997 года. Занимала должность замминистра финансов с 2005 по 2017 годы.

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