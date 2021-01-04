В Башкирии за сутки не зарегистрировано новых смертей от COVID-19

За сутки в Башкирии зарегистрировано 170 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает министерство здравоохранения республики. Всего COVID-19 выявлен у 19 742 жителей региона. В стационарах лечатся 713 пациентов, из них в тяжелом состоянии — 51, на аппаратах ИВЛ — 11.

На амбулаторном лечении находятся 3 688 человек.

За минувшие сутки новых случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано. Общее число умерших — 147.

Также за последние сутки выявлено 267 заболевших внебольничной пневмонией.

Майя Иванова