На Ямале перевели в резерв еще 242 койки для больных с COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) перевели в резерв еще 242 койки для больных коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства округа. Всего на 4 января резерв коечного фонда на Ямале составляет 41%.

Так, 20 коек будут законсервированы в Надымской районной больнице, 97 — в Новоуренгойской, 22 койки в Салехардской окружной больнице, 40 — в Ноябрьской горбольнице, шесть коек сокращаются в Красноселькупе, по 10 — в Тарко-Сале, Лабытнанги, Муравленко, 20 в Губкинском, семь — в Мужевской больнице.

«Больницы и поликлиники Ямала усилены на период праздничных выходных. В непрерывном режиме работают службы неотложной помощи, специалисты инфекционного профиля, прививочные пункты, лаборатории, рентгенологическая служба. Плановая помощь оказывается по утвержденному в медучреждениях графику», — отметили в пресс-службе.

С начала пандемии в ЯНАО COVID-19 выявили у 32 764 человек, более 25 тыс. пациентов выздоровели, 341 больной скончался.