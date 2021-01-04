Денис Баранцев из ХК «Локомотив» признан лучшим защитником КХЛ

Защитник ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Денис Баранцев признан лучшим игроком прошедшей недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте лиги. Также лучшими игроками недели признаны вратарь уфимского ХК «Салават Юлаев» Юха Метсола и нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров.

В сообщении отмечается, что 28-летний Денис Баранцев в трех матчах недели отметился тремя результативными передачами.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в ноябре лучшим защитников девятой недели чемпионата КХЛ признавался защитник «Локомотива» Максим Осипов. Ранее вратарь ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Эдвард Паскуале был признан лучшим игроком октября в КХЛ.

Следующую игру в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» проводит в Ярославле. 5 января железнодорожники на льду «Арены-2000» принимают хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска.

Антон Антонов