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Матч «Пармы» с «Калевом» отменен

Матч Единой лиги ВТБ между «Калевом» и пермской «Пармой», который должен был пройти сегодня в Таллинне, не состоится. У баскетболистов в составе эстонской команды выявлена коронавирусная инфекция. Сколько именно человек в команде заразились COVID-19, «Калев» не уточнил.

Матч в Таллинне должен была стать первым в 2021 году и «Пармы», и для «Калева». Игры обеих команд в этом сезоне уже переносились из-за болезней в клубах и эпидемиологической обстановки. Дальнейшее решение о судьбе этой игры будет объявлено позднее Директоратом Чемпионата Единой Лиги ВТБ. Обычно руководство лиги не засчитывает командам технические поражения, а, при обоюдном согласии клубов, переносит матчи.

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