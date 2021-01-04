От пневмонии на фоне коронавируса на Кубани скончались 15 человек

В ковидных госпиталях Краснодарского края за сутки зафиксировано 15 летальных случаев, данные приводит пресс-служба администрации края. Самой молодой жертвой коронавируса стала 28-летняя жительница Северского района, она страдала гипертонией и сахарным диабетом.

У 46-летней жительницы Сочи болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистых заболеваний. 51-летняя женщина из Усть-Лабинского района умерла в специализированной клинической инфекционной больнице. У нее была гипертония.

Больше всего жертв было в Северской ЦРБ, ее врачи не смогли спасти трех пациентов, и в Тихорецкой ЦРБ, там зарегистрировано также три смертельных случая. В краевой клинической больнице №1 – скончались двое.

С начала пандемии в Краснодарском крае умерли 992 инфицированных коронавирусом человека.

Андрей Ульченко