Умер воронежский журналист и бывший кандидат в губернаторы Виталий Климов

3 января на 67 году жизни скончался главный редактор и директор частной районной газеты «Россошь» в Россошанском районе Воронежской области, депутат райсовета и глава местного отделения «Справедливой России» Виталий Климов. Об этом сообщили в партии. По данным “Ъ-Черноземье”, причиной смерти журналиста стал инсульт.

Соболезнования близким Виталия Климова высказал глава отделения «Справедливой России» в Воронежской области, депутат гордумы Воронежа Артем Рымарь: «Уход Виталия Николаевича — это удар для всех, кто его знал. Примите соболезнования и от меня лично, и от всего регионального отделения. Мы скорбим вместе с вами, сопереживаем и разделяем вашу боль».

В 2018 году Виталий Климов был соперником нынешнего главы региона Александра Гусева на выборах губернатора Воронежской области. Тогда господин Климов говорил “Ъ-Черноземье“, что решение партии о его выдвижении «стало неожиданностью» и готовился к «непростой избирательной кампании». Господин Климов в итоге получил 2,22% голосов, однако в Россошанском районе господина Гусева поддержало меньше всего избирателей среди муниципалитетов области. А на двух участках в Россоши журналист тогда смог обойти действующего главу региона.

Виталий Климов родился в 1954 году. Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт, по специальности «инженер-землеустроитель» и Ростовскую высшую партийную школу по специальности «преподаватель научного коммунизма». Четыре созыва подряд был членом совета депутатов Россошанского района. Ранее выдвигался кандидатом в депутаты воронежской облдумы и был кандидатом в депутаты Госдумы по Павловскому одномандатному округу. В 2016 году временно возглавлял отделение «Справедливой России» в Воронежской области. Главным редактором газеты «Россошь» он был с 1999 года.

Сергей Калашников