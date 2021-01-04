Коронавирус в Черноземье: 148 тыс. зараженных, 1 246 за сутки

4 января 2021 года число случаев заболевания коронавирусом в Черноземье превысило 148 тыс. (всего нарастающим итогом, считая выздоровевших и умерших пациентов). Об этом сообщает федеральный оперштаб. За прошедшие сутки в шести регионах Черноземья зафиксировано 1 246 новых случаев заболевания (всего 148 864), в том числе:
- Белгородская область +188 новых заболевших, всего 20 324, умерли 270;
- Воронежская область +388, всего 47 757, умерли 1 205;
- Курская область +171, всего 21 494, умерли 312;
- Липецкая область +166, всего 16 685, умерли 268;
- Орловская область +171, всего 22 061, умерли 277;
- Тамбовская область +162, всего 18 293, умерли 195.
По двое больных скончались в Белгородской, Курской, Орловской и Тамбовской областях, трое — в Липецкой, 15 пациентов — в Воронежской области. Число скончавшихся в макрорегионе составляет теперь 2 527.
Болезнь за последние сутки победили 432 жителя Черноземья (всего 132 282), в том числе:
- Белгородская область +78 новых выздоровевших, всего 20 324;
- Воронежская область +102, всего 44 243;
- Курская область +82, всего 19 304;
- Липецкая область +33, всего 12 464;
- Орловская область +83, всего 19 800;
- Тамбовская область +54, всего 16 147.
В России за последние сутки выявлен 23 351 случай COVID-19. Общее число заразившихся достигло 3 260 138. Выздоровели и выписаны за сутки 21 154 человека (всего 2 640 036), скончались за сутки 482 пациента с коронавирусом (всего 58 988).
Коронавирус в Черноземье
Хроника борьбы с эпидемией и аналитика ее влияния на экономику от “Ъ-Черноземье”