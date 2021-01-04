Коронавирус в Черноземье: 148 тыс. зараженных, 1 246 за сутки

4 января 2021 года число случаев заболевания коронавирусом в Черноземье превысило 148 тыс. (всего нарастающим итогом, считая выздоровевших и умерших пациентов). Об этом сообщает федеральный оперштаб. За прошедшие сутки в шести регионах Черноземья зафиксировано 1 246 новых случаев заболевания (всего 148 864), в том числе:

Белгородская область +188 новых заболевших, всего 20 324, умерли 270;

+188 новых заболевших, всего 20 324, умерли 270; Воронежская область +388, всего 47 757, умерли 1 205;

+388, всего 47 757, умерли 1 205; Курская область +171, всего 21 494, умерли 312;

+171, всего 21 494, умерли 312; Липецкая область +166, всего 16 685, умерли 268;

+166, всего 16 685, умерли 268; Орловская область +171, всего 22 061, умерли 277;

+171, всего 22 061, умерли 277; Тамбовская область +162, всего 18 293, умерли 195.

За последние сутки в Черноземье зафиксированы 26 случаев летального исхода пациентов с коронавирусом

По двое больных скончались в Белгородской, Курской, Орловской и Тамбовской областях, трое — в Липецкой, 15 пациентов — в Воронежской области. Число скончавшихся в макрорегионе составляет теперь 2 527.

Болезнь за последние сутки победили 432 жителя Черноземья (всего 132 282), в том числе:

Белгородская область +78 новых выздоровевших, всего 20 324;

+78 новых выздоровевших, всего 20 324; Воронежская область +102, всего 44 243;

+102, всего 44 243; Курская область +82, всего 19 304;

+82, всего 19 304; Липецкая область +33, всего 12 464;

+33, всего 12 464; Орловская область +83, всего 19 800;

+83, всего 19 800; Тамбовская область +54, всего 16 147.

В России за последние сутки выявлен 23 351 случай COVID-19. Общее число заразившихся достигло 3 260 138. Выздоровели и выписаны за сутки 21 154 человека (всего 2 640 036), скончались за сутки 482 пациента с коронавирусом (всего 58 988).

Сергей Калашников