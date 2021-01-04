Основатели Rolls запустили в Перми новый ресторанный проект

В Перми открылся новый ресторан BELKA. Как сообщает Business Class, заведение находится по ул. Революции, 24 (ЖК «Новый центр»). Открытие ресторана состоялось в конце декабря.

В основном меню BELKA — супы, салаты, аперитивы, блюда из морепродуктов. На завтрак можно заказать различные блюда из яиц, каши, сырники, брускетты. Также в заведении представлены десерты и широкий ассортимент алкогольных напитков.

Новый гастропроект запустили основатели Rolls — сети кафе американской, итальянской и азиатской кухни. На данный момент в городе работают четыре заведения под этим брендом.