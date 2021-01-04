Житель Сочи разливал топливо в лесу

В соцсетях появилось видео, на котором неизвестный разливал топливо на сухую растительность возле дороги.

Автор видео сообщает: «Житель села Алексеевское в Лазаревском районе Сочи по неизвестным причинам намеренно поджигал листву, разливая горючее». По его словам, инспекторы пожнадзора составили по данному факту протокол, дело передано в полицию.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, на 00:00 4 января площадь пожаров в регионе достигла 129 га, из них 3 га – в Сочинском национальном парке. С огнем борются 345 человек, задействовано 69 единиц техники и одно воздушное судно. В двух районах Кубани введен особый противопожарный режим.

Андрей Ульченко