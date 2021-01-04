На Ямале 161 новый случай COVID-19

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) зарегистрирован 161 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в информационном центре по мониторингу заболевания. С начала пандемии в регионе COVID-19 подтвердился у 32 764 человек, более 25 тыс. пациентов выздоровели, 341 больной скончался.

Напомним, режим повышенной готовности на Ямале продлен до 15 января 2021 года. В округе сохраняется масочный режим и соблюдение социальной дистанции в общественных местах.

По данным на 4 января в России за сутки был зарегистрирован 23 351 случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии COVID-19 подтвердился у 3 260 138 человек, 2,6 млн человек уже выздоровели, 58 988 человек скончались.