Более 60 тыс. свердловчан заразились коронавирусом

В Свердловской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 399 человек, сообщил источник “Ъ-Урал”. За весь период пандемии в области COVID-19 заразились 60 192 человека, из них более 51 тыс. пациентов уже выздоровели. Также за сутки зафиксировано еще 16 смертей от коронавируса, за все время скончались 1 578 пациентов.

Напомним, режим самоизоляции в регионе продлен до 18 января. Организациям и предприятиям региона рекомендовано отказаться от проведения праздничных корпоративов до конца новогодних каникул. В декабре 2020 года в Свердловской области началась вакцинация от коронавируса. Власти рассчитывают, что основная часть вакцины прибудет в регион к февралю 2021 года.