Треть компаний в Петербурге планируют увеличить штат

Каждый пятый опрошенный представитель петербургских компаний заявил, что численность его компании в новом году однозначно увеличится. Треть компаний отмечают, что также рассматривают возможность увеличения штата. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

Как следует из опроса, 332% компаний могут увеличить оклады своим сотрудникам. 40% организаций намерены сохранить существующие зарплаты. Только в 8% компаний не исключили сокращения окладов подчиненным.

Добавим, что более половины (53%) компаний в Петербурге и Москве оценивают свое положение в наступившем году как стабильное. В 9% петербургских организаций заявили о негативных тенденциях.