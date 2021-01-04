04 января, понедельник
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Треть компаний в Петербурге планируют увеличить штат

Каждый пятый опрошенный представитель петербургских компаний заявил, что численность его компании в новом году однозначно увеличится. Треть компаний отмечают, что также рассматривают возможность увеличения штата. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

Как следует из опроса, 332% компаний могут увеличить оклады своим сотрудникам. 40% организаций намерены сохранить существующие зарплаты. Только в 8% компаний не исключили сокращения окладов подчиненным.

Добавим, что более половины (53%) компаний в Петербурге и Москве оценивают свое положение в наступившем году как стабильное. В 9% петербургских организаций заявили о негативных тенденциях.

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