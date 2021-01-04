На Урале прогнозируется похолодание до -27 градусов и снег

С 4 по 6 января в Свердловской области прогнозируются похолодание до -27° и небольшой снег. По данным уральского Гидрометцентра, днем 4 января температура воздуха составит от -15°…-10°, на крайнем юго-западе ожидается до -7°, в горах и низинах -25°…-20°. Прогнозируется небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Во вторник, 5 января, температура воздуха ночью составит -19°…-14°, при прояснении температура опустится до -24°, на крайнем юго-западе до -8°. Днем прогнозируется аналогичная погода. Местами ожидается небольшой и умеренный снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В среду, 6 января, ночью температура воздуха в регионе составит -22°…-17°, при прояснении температура опустится до -27°, на крайнем юго-западе до -12°. Днем температура воздуха составит -20°…-15°, на севере до -25°, на крайнем юго-западе до -10°. Местами прогнозируется небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/c.

В Екатеринбурге 4 января температура воздуха днем составит -14°…-12°. Во вторник ночью и днем в городе ожидается -16°…-14°. В среду температура воздуха ночью составит -20°…-18°, днем — -18°…-16°.