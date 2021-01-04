В Техасе мужчина застрелил пастора в церкви

В методистской церкви в районе города Уайнона на востоке Техаса мужчина застрелил пастора и ранил двух человек, рассказал шериф Ларри Смит. Как передает KLTV, пастор вместе с женой и другими людьми зашел в церковь и увидел, что в туалете прячется неизвестный. Священник направил на него оружие, но преступник смог выхватить его и застрелить пастора.

Также мужчина стрелял в еще одного человека в церкви. Еще один был ранен «при падении». «Ведется расследование по факту тяжкого убийства, караемого смертной казнью»,— сказал шериф.

Тот, кто прятался в церкви, был в розыске после перестрелки, которая произошла раньше. После преступления он бежал из церкви. Сотрудники правоохранительных органов задержали его после погони. Сейчас мужчина госпитализирован — его ранили в руку при задержании.

Губернатор Техаса Грег Эбботт выразил соболезнования и пообещал добиваться «быстрого судебного разбирательства» по этому делу.