«Испытания должны побудить к осознанию нравственного несовершенства» Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий поздравляет читателей “Ъ-Черноземье” с Рождеством Христовым 2021 года

Уважаемые воронежцы, читатели газеты «Коммерсантъ» в Черноземье, дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас с великим и светлым праздником Рождества Христова!

Святые Рождественские дни вновь напоминают нам о любви Господа, пришедшего в мир, чтобы спасти человечество от греха, проклятия и смерти. Чтобы вновь открыть людям вечную радость Царствия Божия, в Вифлеемской пещере родился Новый Адам — Христос. Он дарует вечную жизнь всем, кто верит Ему и следует Его заповедям.

К сожалению, современное общество, отвергая Христа и евангельский нравственный закон, теряет источник внутреннего мира и подлинного счастья. Оно лишается твердости духа, на которой, как на краеугольном камне, основывалась многовековая история человечества

Где угасает свет Христов, там начинается область тьмы; откуда изгоняется Истина — там воцаряется отец лжи, обльщающий людей пагубными соблазнами, приводящими к погибели. Именно от нашего нравственного выбора, стойкости и умения объединиться зависит будущее человечества.

Минувший год принес множество испытаний. Губительная эпидемия новой коронавирусной инфекции затронула не только здоровье и жизни многих людей, она коснулась большинства сфер общественного бытия. Мы молимся Господу о почивших и страдащих людях, о скорейшем прекращении губительного поветрия. Для верующих несомненно, что все совершается по Промыслу Божию, и попущенные Им испытания должны побудить человечество к осознанию нравственного несовершенства и исправлению жизни.

Мы благодарны всем, кто в этот сложный период проявил истинную христианскую любовь — врачам и медицинским работникам, всем неравнодушным людям, принимающим участие в благотворительных акциях и волонтерском движении.

Светлую радость Рождества мы должны разделить со всеми, кто находится в нужде, с больными, скорбящими, одинокими… Нам всем нужно научиться евангельскому закону любви и в этом обрести подлинное счастье жизни.

От всей души поздравляю с великим праздником Рождества Христова и Новолетием! Пусть в наших сердцах в эти святые дни радостно звучит ангельская песнь, прославляющая Богомладенца: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человеках благоволение» (Лк. 2:14). Пусть луч Вифлеемской звезды сделает светлее путь нашего земного странствования. Дай Бог всем нам в мире, здравии и взаимной любви встретить и провести грядущий год благости Господней!

Что митрополит Сергий думает о свободе общества и российских СМИ - в его интервью «Ъ-Черноземье».