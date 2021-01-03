«Локомотив» со счетом 7:1 разгромил «Витязь» в домашнем матче КХЛ

3 января ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел первый в новом году матч с подмосковным «Витязем». Встреча на люду «Арены 2000» в Ярославле закончилась со счетом 7:1 в пользу железнодорожников.

Ярославцы открыли счет на девятой минуте первого периода. Шайбу забросил Антон Ландер. Через две минуты, после точного броска Георгия Иванова, железнодорожники увеличили отрыв. Второй период завершился безрезультатно.

На шестой минуте заключительной двадцатиминутки гости сократили отставание. Шайбу забросил Линус Хультстрем. В середине третьего периода «Локомотив» забил третий гол. Шайбу в ворота «Витязя» переправил Тему Пулккинен. И буквально через минуту четвертую шайбу в ворота гостей отправил Артур Каюмов. Ближе к завершению матча Тему Пулккинен оформил дубль, а Михаил Беляев забросил шестую шайбу в ворота «Витязя». Под занавес матча Тему Пулккинен оформил хет-трик.

Это вторая встреча команд в новом сезоне чемпионата КХЛ. В первом матче в Подольске 6 октября «Локомотив» разгромил «Витязь» со счетом 5:0.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» снова проводит в Ярославле. 5 января железнодорожники принимают новосибирскую «Сибирь».

Антон Антонов