В Сочи 3 января возникали небывалые пробки

Курортная столица сегодня застыла в десятибалльных пробках, в частности, затор образовался на трассе Сочи-Адлер перед Кудепстой, сообщает «Сочи-24», уточняя, что в этом районе дежурит наряд ДПС, чтобы регулировать движение в ручном режиме.

«Весь день огромная пробка была у железнодорожного вокзала в Адлере. Затруднено движение по ул. Несебрской перед Морпортом.Такой загруженной эта дорога бывает лишь летом или в дни мероприятий на площади Южного мола», - говорится в сообщении.

В соцсетях в последние дни появляются сообщения о пробках на трассах, ведущих к морю. «Кубань проснулась и устремилась на море», - подписал один из авторов видео. В частности, пробка возникла в районе Горячего Ключа.

Андрей Ульченко