Больше 80 детей на Сахалине не получали жизненно важных лекарств

Прокуратура вынесла представление министру здравоохранения Сахалинской области, где 82 ребенка младше трех лет не были обеспечены жизненно важными лекарствами, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Прокуроры Сахалинской области проверяли соблюдение прав граждан, в том числе детей, на получение жизненно важных лекарственных препаратов. «В ходе проверки в 11 районах пресечены факты невыдачи врачами-педиатрами льготных рецептов на получение необходимых медикаментов 82 детям, не достигшим возраста трех лет»,— говорится в сообщении. Права 53 детей восстановлены, принимаются меры к обеспечению лекарствами остальных детей.
Также проверка выявила, что 183 ребенка-инвалида в Сахалинской области не были своевременно обеспечены средствами технической реабилитации. Причиной стали нарушения законодательства при работе сахалинского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Руководителю отделения фонда вынесено представление, 130 детей-инвалидов получили технические средства реабилитации.
О том, как скандалы с дефицитом лекарств показали уровень напряженности диалога фарминдустрии с государством,— в материале “Ъ” «Театр лечебных действий».