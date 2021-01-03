В Ярославле можно бесплатно покататься на 19 городских катках

В Ярославле во всех районах города работает 19 муниципальных катков, сообщили в городской мэрии. В сообщении отмечается. что три катка функционируют в круглосуточном режиме. Катание на всех катках бесплатное.

По словам начальника отдела спорта управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля Александра Зайцева, в круглосуточном режиме работают катки на территории ЦФКиС «Молния» на улице Щепкина, 10, на проспекте Фрунзе,58, а также на улице 8-е Марта,14. Он отметил, что на городских ледовых площадках в праздничные дни будут проведены различные спортивные мероприятия.

7 января в городе пройдет традиционный рождественский турнир по хоккею с мячом. Ранее он проходил на Советской площади. В этом году мероприятие проведут на стадионе «Каучук» на улице Спартаковской, 10 в 11 часов. В нем примут участие четыре детские команды из Ярославля, Костромы, Нерехты, Боровичей.

«9 января в 12 часов будет дан старт пятому традиционному новогоднему турниру “Чемпионат города Ярославля по хоккею с мячом в валенках” на катке Nivea по адресу: улица Чкалова, 26»,— рассказали в мэрии, уточнив, что в них может принять участие любой желающий, предварительно зарегистрировав свою команду.

Екатерина Руденко