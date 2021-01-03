В 2020 году ремонт дорог в Краснодаре сделан на площади в 72,5 тысячи квадратных метров

В прошлом году дорожники отремонтировали 346 участков дорог, всего обновлено 72,5 тыс. кв. м. городских магистралей. Это на 8 тыс. кв. м. больше, чем годом ранее (в 2019 году отремонтированы 314 участков площадью 64,5 тыс. кв. м.), сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара отметили, что ремонт проводился на дорогах с высокой интенсивностью движения, требующих срочного ремонта, на пригородных маршрутах и на тех участках, по поводу которых обращались жители города.

Андрей Ульченко