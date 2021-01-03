В Татарстане выявили еще 86 зараженных коронавирусом

В Татарстане за последние сутки, к 3 января, зарегистрировано 86 новых случаев COVID-19. 22 человека госпитализированы, 64 получают лечение на дому, сообщил региональный минздрав.

Среди новых зараженных нет детей, 36 – лица старше 60 лет.

В Казани зафиксированы 62 случая коронавируса, в Набережных Челнах – 6, в Высокогорском и Нижнекамском районах – по 3, еще в девяти районах – по 1-2 случая.

Всего на 3 января в Татарстане зарегистрировано 13 546 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 10 777 человек, в том числе 19 — за минувшие сутки.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"