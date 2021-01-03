В Ярославской области назначили двух новых районных прокуроров

В двух районах Ярославской области в конце 2020 года были назначены новые прокуроры, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Кадровые изменения произошли в Брейтовском и Тутаевском районах.

Приказом генерального прокурора России на должность прокурора Брейтовского района Ярославской области назначен советник юстиции Алексей Щербаков. Новому брейтовскому прокурору 40 лет. Он родом из Саратовской области, где в 2003 получил юридическое образование в саратовской государственной академии права. В прокуратуре служит с 2006 года. До назначения в Брейтовский район был заместителем прокурора Заволжского района города Ярославля. К исполнению обязанностей прокурора района Алексей Щербаков приступил 31 декабря 2020 года.

На должность Тутаевского межрайонного прокурора по приказу генпрокурора России назначили старшего советника юстиции Антона Павлова. Ему 43 года, он родился в Ярославле, где получил военное образование в высшем военном училище ПВО. В 2005 году получил юридическое образование в дальневосточной академии госуслужбы. С 1996 года по 2005 год служил в Российской армии. С 2006 года – в органах прокуратуры. До нового назначения занимал должность прокурора Брейтовского района. К исполнению обязанностей межрайонного прокурора Антон Павлов приступил 30 декабря 2020 года.

Антон Антонов