Пандемия очистила ряды бизнеса

Пандемия оказала на российскую экономику «очищающий эффект». Новый год встретили только сильные компании, а слабые обанкротились еще в прошлом. К такому выводу пришли аналитики Центробанка. Они допускают, что в 2021 году тренд на ликвидацию усилится. Но в этом есть и плюсы: экономика очистится от неэффективных предприятий, а уволенные работники устроятся в более успешные компании. Так ли это? И что об этом думают бизнесмены? Об этом — Иван Корякин.

В самом выводе Центробанка нет ничего нового: в том, что кризис укрепляет сильных и добивает слабых, экономисты убедились еще в прошлом веке. Собеседникам “Ъ FM” больше любопытно, насколько это применимо к нынешнему кризису. И здесь у аналитиков есть сомнения. Проблемы в экономике возникли не столько из-за самого коронавируса, сколько из-за ограничительных мер, поэтому называть кого-то слабым или сильным не совсем корректно, говорит президент сети химчисток «Диана», член «Опоры России» Дмитрий Несветов:

«Речь идет во всех этих традиционных и давних постулатах об органических кризисах, а наш с вами кризис не вполне органический. Этот кризис выявил, например, в нашей стране некоторые принципиальные важные вещи в государственной политике, в ее приоритетах. Стало совершенно понятно, что, скажем, сфера частного предпринимательства, малый и средний бизнес не очень интересуют государство».

Работники закрывшихся предприятий, по мнению Центробанка, наверняка найдут места лучше, и это станет плюсом для экономики. Правда, в 2020 году этого так и не случилось. Регулятор признает: даже успешные компании столкнулись с ограничениями для роста своего бизнеса. Поэтому многие уволенные работники устроились в еще менее производительные компании. Хотя некоторым оказалось удобно жить на пособии, отмечает вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова, и это создает новые риски: «Очень многие, получив на бирже достаточно устойчивое пособие, посчитали, прикинули и просто бросили работу, потому что там где-то 12130 руб. платят пособие, плюс 5 тыс. руб. на детей, еще что-то. Очень многие ведь не открываются, потому что просто некому работать. Кроме того, куда они пойдут работать?

Ожидания завышенные, навыки сложные по нынешним тяжелым временам. Поэтому сейчас у нас вот такая разбалансировка».

Бизнесу заявление Центробанка кажется хоть и циничным, но похожим на правду. Если отбросить вмешательство или невмешательство властей, в реальности все так и есть: слабые ушли с рынка, а сильные укрепились. Но кто знает, что будет в этом году, рассуждает президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов: «Очень велик будет отсроченный эффект от этого, особенно по решениям, которые требовали длительных инвестиционных циклов. Если говорить о краткосрочной перспективе, все вроде как ничего. Но в долгосрочной, насколько я знаю, многие проекты просто заморозились, некоторые проекты отказались финансировать банки, особенно региональные проекты, некоторые просто прекратили существование».

В Кремле с оценкой Центробанка тоже согласились. Добавили только, что власти оказывали бизнесу поддержку, но спасти удалось не всех. Более 100 млрд руб. предпринимателям оказалось недостаточно. Многие жаловались, что не могли получить поддержку хотя бы из-за того, что не попали в перечень пострадавших отраслей. Обанкротились около 4,5 млн индивидуальных предпринимателей, компаний малого и среднего бизнеса — это была первая волна. Вторая начнется после истечения срока моратория на банкротство.