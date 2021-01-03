Египет одобрил использование китайской вакцины от коронавируса

Египет одобрил использование вакцины от COVID-19, разработанной китайской фармацевтической компанией Sinopharm, сообщила министр здравоохранения Хала Заед. Внедрение препарата должно начаться позже в январе.

«Египетское фармацевтическое управление одобрило в субботу китайскую вакцину Sinopharm»,— заявила госпожа Заед (цитата по AFP). Первая партия вакцины была поставлена в декабре. Дальнейшие поставки ожидаются в этом месяце. «Вторая партия этой вакцины должна прибыть во вторую или третью неделю января, и как только она прибудет, мы начнем вакцинацию»,— сказала министр.

Каждая партия вакцины состоит из 50 тыс. доз, министерство объявило, что первой группой, получившей ее, будут медицинские работники. Хала Заед сказала, что Египет планирует закупить 40 млн доз препарата Sinopharm.

Ранее Египет, страна с населением около 100 млн, зарегистрировал более 140 тыс. случаев заболевания COVID-19, включая 7,8 тыс. смертей.

Sinopharm ранее объявила, что одна из ее вакцин, которая будет распространяться в Китае, эффективна на 79%. Этот результат ниже, чем у вакцин, разработанных Pfizer-BioNTech и Moderna,— обе эффективны более чем на 90%.

Препарат, разработанный AstraZeneca и Оксфордским университетом, доказал 70-процентную эффективность с одной дозой и 100-процентную эффективность с двумя.

Египет также получит вакцину AstraZeneca/Oxford в третьей или четвертой неделе января. По словам министра, контракт «находится в завершающей стадии». Переговоры с Pfizer также «ведутся», добавила госпожа Заед.

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