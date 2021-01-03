На Ямале многодетные семьи освободили от уплаты транспортного налога

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) многодетные семьи освободили от уплаты транспортного налога, сообщает региональный оперштаб.

Как указано на сайте регионального правительства, семьи освобождаются от уплаты независимо от мощности двигателя автомобиля. Раньше льгота по оплате налога распространялась только в отношении одного из многодетных родителей на автомобиль с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил.

Инициаторами изменений выступили жители округа, которые направили обращения в правительство и Заксобрание ЯНАО.

Ранее величина налога на автомобиль мощностью от 200 до 250 лошадиных сил составляет от 7,5 до 9,3 тыс. руб. ежегодно. Для легковых автомобилей с мощностью свыше 250 лошадиных сил — от 25,1 тыс. руб. В 2019 году транспортный налог на легковые автомобили был начислен 26 многодетным семьям ЯНАО на общую сумму 463 тыс. руб.