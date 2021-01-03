Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов принял роды у жительницы Сочи

Руководитель регионального минздрава Евгений Филиппов принял роды у молодой мамы в сочинском Центре охраны материнства и детства, сообщает пресс-служба ведомства. По медицинским показаниям ей было назначено кесарево сечение.

«На свет появился мальчик весом 3 килограмма 550 граммов, ростом 55 сантиметров. Он стал четвертым ребенком в семье роженицы», - отметили в минздраве Кубани

С 28 декабря по поручению главы региона Вениамина Кондратьева в курортной столице организован оперативный штаб, который координирует работу всех служб. Господин Филиппов контролирует работу организаций здравоохранения Сочи.

За первые два дня нового 2021 года в регионе родились 235 детей - 115 мальчиков и 120 девочек.

Андрей Ульченко