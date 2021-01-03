Эксперт объяснил снижение новых случаев коронавируса уменьшением числа тестов

Снижение данных о заболеваемости COVID-19 в России связано с меньшим тестированием во время праздников, сообщил «РИА Новости» инфекционист Евгений Тимаков. По его мнению, пик заболеваемости в стране еще не пройден.

«Снижение только за счет того, что в выходные люди меньше обращаются к врачам, коммерческие лаборатории диагностические не работают, поэтому тестов заметно меньше»,— сказал господин Тимаков.

За последние сутки в России было выявлено 24 150 новых случаев коронавируса. Днем ранее — 26 301. Рекорд по числу новых больных был зафиксирован 24 декабря — 29 935 человек. Общее количество зараженных в стране достигло 3 236 787.

В декабре по всей стране началась массовая вакцинация. В стране зарегистрированы пока две российские вакцины — «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».