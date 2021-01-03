SuperJob: россияне назвали профессию медика самой благородной

Медицинские работники с большим отрывом лидируют в рейтинге самых благородных профессий за 2020 год, свидетельствуют данные портала SuperJob.ru. За врачей свой голос отдали 29% опрошенных.

Вторую позицию занимают учителя (10%). Третью строчку рейтинга поделили спасатель и курьер (по 4%). Признательность сотрудникам служб доставки респонденты осознали в период строгой самоизоляции.

Среди благородных профессий опрошенные называли ветеринара, дворника, продавца, военного, водителя, шахтера, пожарного, волонтера, сантехника, юриста, летчика, программиста, повара, инженера, строителя, космонавта и библиотекаря.

По мнению 7% опрошенных, благородство есть в каждой профессии. 6% считают, что в настоящее время не существует благородных профессий.

Опрос проводился 22–25 декабря во всех округах России среди 1,6 тыс. респондентов.