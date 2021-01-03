Мужчина проник на территорию резиденции императорской семьи Японии

В Японии после проникновения в токийскую резиденцию императора Нарухито был задержан 29-летний мужчина. По данным СМИ, он провел там два часа, прежде чем был обнаружен. Мужчина, имя которого не называется, вошел в обычно хорошо охраняемый жилой комплекс Акасака через соседний гостевой дом в субботу, 2 января, вечером.

Нарухито взошел на трон в 2019 году после того, как его отец отрекся от престола.

Нарушителя около резиденции принцессы Юрико задержала императорская охрана. «Я хотел встретиться с членами императорской семьи»,— сказал подозреваемый полиции (цитата по AFP). В результате инцидента никто не пострадал.

Это не первый случай, когда злоумышленники пытаются нарушить границы резиденции. В мае 2020 года японец был задержан после того, как переплыл ров Императорского дворца, чтобы взобраться на внешнюю стену и проникнуть в закрытые части комплекса.