За сутки еще 187 ярославцев заразились коронавирусом и шестеро скончались

В Ярославской области за сутки произошло шесть смертей от коронавируса. Скончались мужчины 1940, 1941, 1949, 1955 и 1957 годов рождения, и женщина 1935 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. Регион повторил антирекорд по суточной смертности от коронавируса. За минувшие сутки в области было выявлено 187 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 151 человек выздоровел и выписан из больниц.

Всего по данным на 3 января, в регионе официально подтверждено 22863 случая заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 21432 человека выздоровели. 205 пациентов скончались. В больницы госпитализировано 1848 человек, из них 729 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 1119 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 11174 человека. На втором месте Рыбинск — 3205 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлен 1348 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 161, 132 и 111 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2807 тестов на COVID-19. На карантине находятся 7929 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов