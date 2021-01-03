Вакцинация вышла из групп риска В Курганской области от коронавируса начали прививать всех желающих

Все желающие жители Курганской области старше 18 лет, в том числе пожилые, могут в новогодние каникулы сделать прививку от COVID-19. В оперативном штабе сообщили, что в регион поступила новая партия из 1800 доз вакцины «Спутник V».

На прививку нужно предварительно записываться по телефону 122 или через поликлинику по месту жительства. О назначении дня вакцинации сообщат, позвонив или прислав смс.

В оперштабе напоминают, что те, кто уже переболел COVID-19, смогут поставить прививку от него только через полгода. После вакцинации от гриппа прививаться от коронавируса можно только через месяц. Вакцина противопоказана беременным женщинам и кормящим матерям. Через три недели после первой дозы прививки нужно будет поставить вторую.

По словам главного внештатного эпидемиолога Курганской области Оксаны Сагайдак, вакцинацию от COVID-19 уже прошли более 700 медработников и педагогов региона. «Нежелательных проявлений после постановки вакцины не отмечается»,- отметила она.

По данным на 3 января, за прошедшие сутки в Курганской области подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом, из них около половины зарегистрировано в региональном центре. Всего с начала пандемии в Зауралье отмечен 12421 случай коронавируса.