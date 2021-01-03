Во всех регионах Черноземья число заболевших COVID-19 превышает количество выписанных

Проектный офис информационного центра по коронавирусу в РФ 3 января сообщил о еще 1239 заболевших в Черноземье за последние сутки. Общее число инфицированных в макрорегионе достигло 147,618 тыс. При этом новых выздоровевших лишь 389, а всего - 131,85 тыс. Летальных случаев за сутки 23, а с начала пандемии уже 2501.

В частности, в Белгородской области за последние сутки тревожный диагноз подтвердился еще у 185 граждан, а всего уже у 22,386 тыс. Новых выздоровевших лишь 85, а всего - 20,246 тыс., летальных случаев за сутки два, а за весь период - 268.

В Воронежской области еще 389 заболевших, а всего уже 47,369 тыс. При этом новых выздоровевших - 85, а всего - 44,141 тыс., умерли за сутки семь пациентов с коронавирусом, а за весь период - 1190.

В Курской области - еще 169, а всего - 21,323 тыс. Новых выздоровевших - 78, а всего - 19,222 тыс. Летальных случаев четыре, а с начала пандемии - 310.

В Липецкой области - еще 162, всего уже - 16,519 тыс. Новых выздоровевших - 30, всего - 12,431 тыс., летальных случаев - пять, а за весь период - 265.

В Орловской области - еще 174, всего - 21,89 тыс. Новых выздоровевших - 77, всего - 19,717 тыс., умерли за сутки два пациента с коронавирусом, за весь период уже - 275.

В Тамбовской области - еще 160, всего - 18,131 тыс. Новых выздоровевших - 34, а всего - 16,093 тыс., не справились с болезнью за последние сутки три пациента, а с начала пандемии - 193.

О том, как коронавирус отразился на рынке труда макрорегиона, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков