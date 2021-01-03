Рейс из Сургута в Москву задержали на сутки из-за неисправности самолета

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) больше чем на сутки задержали рейс авиакомпании «Аэрофлот», самолет должен был вылететь в Москву в 4:30 утра. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры, задержка произошла из-за технической неисправности самолет.

«3 января в аэропорту города Сургута произошла задержка рейса 1511 по маршруту Сургут- Москва авиакомпании ПАО "Аэрофлот", воздушное судно Airbus 320 VQB-PY. Рейс регулярный. Время вылета по расписанию — 4:30 местного времени (02:30 мск). Предварительное время вылета — 4 января в 5:50 (03:50)»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Как отмечают в ведомстве, на рейс зарегистрировано 147 пассажиров.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры отметили, что в случае выявления нарушений воздушного законодательства, законодательства о защите прав потребителей будут приняты меры прокурорского реагирования.