В Тюменской области зафиксировано 156 заболевших коронавирусом

В Тюменской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 156 человек, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии в регионе выявили 23 834 заболевших COVID-19, больше 22 тысяч человек выздоровели, 204 пациента скончались.

По данным на 3 января в России за сутки был зарегистрирован 24 150 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. За весь период пандемии COVID-19 подтвердился у 3 236 787 человек, 2,6 млн человек уже выздоровели. За сутки в России также подтвердили 504 смертей от коронавируса. С начала пандемии скончались 58 506 человека.