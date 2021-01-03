На Ямале коронавирус подтвердился еще у 162 человек

В Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки заразились 162 человека, еще один пациент скончался, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием.

За весь период пандемии на Ямале COVID-19 заразились 32 603 человека. Из них больше 25 тысяч уже выздоровели, 338 пациентов скончались.

По данным на 3 января в России за сутки был зарегистрирован 24 150 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. За весь период пандемии COVID-19 подтвердился у 3 236 787 человек, 2,6 млн человек уже выздоровели. За сутки в России также подтвердили 504 смертей от коронавируса. С начала пандемии скончались 58 506 человека.