Житель Кубани предоставил сотрудникам полиции фальшивые права

В Брюховецком районе возбуждено уголовное дело об использовании подложных документов, его фигурантом стал 27-летний житель Тимашевского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

«Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль для проверки документов. Его водитель предоставил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало сомнение в подлинности. После проверки документа по оперативно-справочным учетам ГИБДД сотрудники полиции установили, что задержанному ранее водительское удостоверение не выдавалось», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснил задержанный, фальшивые права он приобрел в интернете. Максимальное наказание, предусмотренное за данное правонарушение, - арест на срок до шести месяцев.

Андрей Ульченко