Стоимость квадратного метра в новостройках Новороссийска выросла на 3 тысячи рублей

С декабря 2019 года по декабрь 2020 года средняя цена квадратного метра первичной недвижимости выросла с 51,8 тыс. руб. до 54,4 тыс. руб., сообщает «Новороссийский рабочий» со ссылкой на данные управления экономического развития администрации города. В меньшей степени подорожало вторичное жилье – с 60 тыс. руб. до 61,6 тыс. руб.

Средняя стоимость квадрата в индивидуальном жилье также выросла. Если, в конце 2019 года квадратный метр частного дома оценивался в 45 тыс. руб., то в конце прошлого года - 47,2 тыс. руб.

Андрей Ульченко