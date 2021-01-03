Уральский гонщик Сергей Карякин стартовал на ралли «Дакар-2021»

Уральский гонщик Сергей Карякин получи доступ к «Дакару-2021» и сегодня стартовал на первом этапе ралли. Напомним, «Дакар» проходит в Саудовской Аравии с 3 по 15 января.

«Одним из основных преимуществ нашей команды, на мои взгляд, является техника: в этом году мы построили абсолютно новую машину, которая была готова заранее — первые тесты устроили еще в начале сентября на бахе “Золото Кагана”. Мы прошли техкомиссию. Длилась она примерно 1,5 часа, когда у других эта процедура занимала от силы 5-10 минут. Нашу машину внимательно осматривали, фотографировали и проверяли все наклейки, подтверждающие производителя, и омологацию. Во время проверки пришлось разобрать и потом обратно собрать примерно пол машины»,— написал у себя в instagram Сергей Карякин.

Сегодня гонщик стартовал на первом этап ралли. Маршрут пролегает из города Джидда до Биша. Спортсменам предстоит проехать 555 км.

Как отметил господин Карякин, для него это уже седьмой марафон «Дакар». «Гонка не просто затянулась, а стала частью жизни. Здесь царит особая спортивная атмосфера. Каждый человек, который находится сейчас на бивуаке, нацелен на результат. Я уверен в своей команде»,— написал гонщик.