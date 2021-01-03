В Югре у 224 человек подтвердился COVID-19

В Ханты Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) за минувшие сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 224 человек, четыре пациента скончались, сообщает региональный оперштаб.

Инфекция подтвердилась у жителей 16 муниципалитетов. Больше всего новых случаев зафиксировано в Сургуте (54), Ханты-Мансийске (24), Советском районе (23). На момент выявления у 178 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 37 зафиксирована пневмония, у девяти человек заболевание протекало бессимптомно.

Общее число заболевших на 3 января достигло 41 964, из них 38 309 человек выздоровели, 550 пациентов скончались.

По данным на 3 января состояние у 103 пациентов оценивается как тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).