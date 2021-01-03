СМИ: в Москве задержали больше 30 человек после конфликта со стрельбой

На востоке Москвы 1 января произошел массовый конфликт со стрельбой. Задержаны около 35 человек, сообщил источник ТАСС, а также РЕН ТВ. По данным полиции, стрельба велась из охолощенного оружия, передает агентство.

«Утром 1 января на Уральской улице в столичном районе Гольяново произошел массовый конфликт со стрельбой. Сотрудники полиции, прибывшие на место, задержали и доставили в полицию около 35 человек»,— сообщил собеседник агентства. Неизвестно, пострадал ли кто-то в результате конфликта.

По данным РЕН ТВ, жители пожаловались полиции на драку, в которой участвовали около 50 человек. К приезду сотрудников правоохранительных органов они «успели разбежаться», сообщает телеканал. По его информации, на месте нашли следы крови. Полиция восстановила события по камерами видеонаблюдения. Предварительно, причиной драки стала ссора во время празднования Нового года, участники драки были пьяны, утверждает РЕН ТВ.