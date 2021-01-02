В Дагестане полицейского из Ярославля подозревают в убийстве местного жителя

В Республике Дагестан следователями регионального следственного управления СК России возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, которого подозревают в убийстве местного жителя и превышении должностных полномочий, сообщили пресс-службе следственного управления СК России по Республике Дагестан. В СМИ сообщалось, что подозреваемый был прикомандирован в дагестанский город Каспийск из Ярославля.

«Он подозревается в совершении преступлений по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п “б, в” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением оружия и причинением тяжких последствий)»,– говорится в сообщении пресс-службы.

По материалам дела, 2 января 2021 года около часа ночи в дежурную часть отдела МВД России по городу Каспийску поступило сообщение о нападении на женщину. Прибывшие на место сотрудники ППС увидели, что мужчина применяет физическое насилие в отношении женщины. Полицейский потребовал прекратить противоправные действия. В ответ нападавший на женщину мужчина повел себя агрессивно и направился в сторону полицейского, который, по версии следствия, переоценил исходящую от мужчины опасность, и выстрелил в него из табельного оружия. От полученного ранения 43-летний мужчина скончался на месте.

В следственном управлении посчитали действия полицейского выходящими за пределы полномочий. В настоящее время 25-летний полицейский задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Антон Антонов