С марта квартиры в новостройках будут оснащать пожарными извещателями

В квартирах в новых жилых домах с 1 марта в обязательном порядке будут устанавливаться автономные пожарные извещатели, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«Сейчас в свод правил внесены требования установки пожарной сигнализации и специальных датчиков в строящихся домах. С 1 марта автономные пожарные извещатели будут устанавливаться в обязательном порядке во вновь возведенных жилых помещениях квартир»,— приводит слова господина Еникеева ТАСС. В МЧС не исключают, что извещатели будут обязательны для установки во всех квартирах многоэтажных домов, где нет системы пожарной сигнализации.

По нынешним правилам противопожарные датчики должны быть установлены в зонах общего пользования в жилых домах выше 28 метров. «Пожарная лестница может эвакуировать человека, если он находится ниже девятого этажа. А если люди находятся выше, они смогут услышать сигнал уже при возникновении задымления и покинуть помещение самостоятельно, до того как наступят критические последствия»,— сказал Ринат Еникеев.

С 1 января 2021 года в России вступили в силу новые правила противопожарного режима. В них нет запрета на разжигание костров, приготовление шашлыка и запуск фейерверков. Разводить костер в мангале или бочке можно в 10 м от дома, а без них — в 20 м.