В Ярославле состоялся ежегодный «Забег трезвенников»

В Ярославле прошел традиционный посленовогодний «трезвый» забег. Организаторы акции рассказали о том, как проходил забег в группе «Трезвый Ярославль» в социальной сети «Вконтакте».

В этом году забег в Ярославле проходил уже в 10-й раз. На старт 1 января вышли не только ярославцы. Поддержать трезвый образ жизни приехали москвичи и жители некоторых других городов.

«Ярославль не стоит на месте в деле утверждения трезвости. Все больше и больше прогрессивных людей вливается в наше движение. Яркий пример –наша юбилейная десятая пробежка. В рейтинге трезвости по регионам Ярославская область на 36 месте. Хотя еще в 2019 году наш регион был на 42 месте, а в 2018 — на 71»,— говорится в сообщении группы.

В этом году участники забега пробежали по Волжской набережной 2021 м. Финишировал забег на стадионе «Спартаковец», где для участников акции были организованы зимние забавы.

Дарья Сабаева