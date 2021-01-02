04 января, понедельник
Войти в профиль
Ярославль

Коротко

Новости

все новости

5
Фото со страницы группы "Трезвый Ярославль" в соцсети "Вконтакте"

В Ярославле состоялся ежегодный «Забег трезвенников»

В Ярославле прошел традиционный посленовогодний «трезвый» забег. Организаторы акции рассказали о том, как проходил забег в группе «Трезвый Ярославль» в социальной сети «Вконтакте».

В этом году забег в Ярославле проходил уже в 10-й раз. На старт 1 января вышли не только ярославцы. Поддержать трезвый образ жизни приехали москвичи и жители некоторых других городов.

«Ярославль не стоит на месте в деле утверждения трезвости. Все больше и больше прогрессивных людей вливается в наше движение. Яркий пример –наша юбилейная десятая пробежка. В рейтинге трезвости по регионам Ярославская область на 36 месте. Хотя еще в 2019 году наш регион был на 42 месте, а в 2018 — на 71»,— говорится в сообщении группы.

В этом году участники забега пробежали по Волжской набережной 2021 м. Финишировал забег на стадионе «Спартаковец», где для участников акции были организованы зимние забавы.

Дарья Сабаева


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Новости компаний

Профиль пользователя