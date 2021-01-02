Горнолыжные курорты Сочи готовятся к пиковой нагрузке

В горном кластере Сочи 2 и 3 января увеличат количество волонтеров и ограничат продажу прогулочных ски-пассов, сообщает пресс-служба администрации города. В этот период на горнолыжных курортах ожидается пиковая туристическая нагрузка.

Как отметил вице-губернатор Кубани Александр Руппель, сегодня весь мир смотрит на Россию и, в частности, на Краснодарский край, главная задача сейчас – соблюдение санитарно-эпидемиологических мер.

На данный момент случаев заболевания COVID-19 среди туристов в горном кластере Сочи не зарегистрировано.

Наталья Решетняк