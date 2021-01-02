Universal Music заполучила песни Боба Дилана

Сделка Боба Дилана и Universal Music Group стала рекордной для музыкального рынка в 2020 году и, возможно, в истории. Музыкант продал права на все свои песни за несколько сотен миллионов долларов. Теперь доход за их использование где-либо будет получать компания Universal. А с чем останется Боб Дилан? И кому эта сделка была нужнее? Подробности — в материале Ивана Корякина.

Американские журналисты пишут, что Дилан несколько лет обсуждал детали сделки с топ-менеджерами Universal. Когда она в итоге состоялась, традиционно немногословный музыкант комментировать ничего не стал, а вот в самой компании заявили, что тексты и музыку Боба Дилана «продолжат петь, играть и почитать через десятки и даже сотни лет». И деньги за это будут поступать на счета компании.

Соглашение выгодно всем. Поклонники все равно ничего не почувствуют, а Боб Дилан и Universal, в свою очередь, останутся в выигрыше, уверен музыкальный критик “Ъ” Борис Барабанов: «Сколько еще альбомов выпустит Боб Дилан? Неизвестно. Сможет ли он ездить в затяжные турне в возрасте 80 лет? Сможет ли он зарабатывать на этих концертах так, как он зарабатывал раньше? Вопрос. Поэтому тут интересы и сходятся. Publishing получает возможность зарабатывать на использовании этих песен, а артист получает деньги, и, в общем, теперь у него уже нет такой необходимости годами путешествовать с концертами по всему миру».

Любопытно, что Боб Дилан, заключив сделку, фактически оставил детей без потенциально основного источника дохода. Все как в песне Like a Rolling Stone. Правда, наследникам все равно пришлось бы рано или поздно эти права продать, говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев: «В буквальном смысле человек при жизни распорядился своим имуществом по своему усмотрению. Если бы не было сделки и была бы наследственная схема, права распространялись в течение 70 лет после смерти автора на наследников. Он, возможно, поэтому и сделал так, что это бы фиксировало только на ближайшие 70 лет права его наследников, поэтому было принято решение, что он именно продаст эти песни».

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Точная сумма сделки неизвестна, но это девятизначная сумма. Скорее всего, $300 млн, что для рынка рекорд. Но взамен Universal получит большее — теперь каждый раз, когда какая-нибудь песня Дилана будет звучать по радио, в кино, сериале, записываться другими исполнителями, компания будет получать авторские выплаты. И от прослушиваний в стриминговых сервисах тоже — здесь, кстати, Universal выбрала удачный момент для подписания контракта, ведь Spotify с этого года увеличил объем авторских выплат, продолжает Борис Барабанов: «Речь идет о цифровых сервисах, прежде всего о Spotify, но я думаю, другие тоже подтянутся. Увеличивают авторские отчисления со стриминга, то есть в стоимости каждого стрима зашито отчисление авторам песни. У Spotify они могут составлять 15%.

То есть эти 5%, с одной стороны, вроде не так много, но, когда речь идет о глобальной кампании, это уже в принципе заметно».

Более того, на этот год у Universal Music Group запланировано IPO, и такой актив, как 600 песен Боба Дилана, наверняка усилит ее потенциал в глазах инвесторов. А за самого музыканта едва ли стоит переживать. Соглашение не касается песен, которые он запишет в будущем. И кто знает, сколько их будет. Но миллионы поклонников Боба Дилана будут только рады.