Виртуальная карта «Тройка» заработает в этом году на смартфонах Android

В Москве начали тестировать виртуальную транспортную карту «Тройка». В этом году она заработает на смартфонах Android с NFC (технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия), рассказала пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Больше никаких лишних карт и очереди за билетами»,— сообщила пресс-служба департамента в Telegram-канале. Сроков нововведения в дептрансе не назвали.

С ноября карту «Тройка» можно привязать к личному кабинету в приложении «Метро Москвы». При потере карты баланс и билеты сохранятся, их можно будет перенести на другую «Тройку».

О планах Москвы и области объединить системы оплаты проезда — в материале “Ъ” «Сергей Собянин и Андрей Воробьев смешали карты».